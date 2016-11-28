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TIR devrildi trafik felç oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde TIR’ın devrilmesi nedeniyle D-300 karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

TIR devrildi trafik felç oldu

28 Kasım 2016 22:54

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ankara-İzmir D-300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Kula istikametine gitmekte olan Şehmuz G. idaresindeki 33 ACD 81 çekici plakalı TIR, sürücünün Kavacık rampasından inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenmeye başladı. Karşı şeride geçen TIR, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, yol trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat kapanan D-300 karayolu Kula istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen TIR’ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: manisa, TIR kazası


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