Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden çeşitli illere sevk edilmek üzere kaçak sigara getirileceği ihbarı alan Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Salı günü çevre yolu üzerinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir TIR’ı durdurdu. TIR’da arama yapan ekipler, çuvallara konularak kumun içerisine gizlenmiş 185 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Ardından TIR, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne götürülerek, boşaltıldı. Kaçak sigaraların üzerinde ünlü oyuncu ‘Necati Şaşmaz’ın fotoğrafı ve ‘Murat Alamdar’ yazdığı görüldü.

Yakalanan sigaralar ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Medeni Topaloğlu