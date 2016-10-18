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TIR dorsesinde Avrupa’ya kaçmak isterken yakalanan 7 FETÖ’cüden 2’si adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi, Bulgaristan'dan Romanya'ya kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı. 7 şüpheliden 2’si Edirne Adliyesine sevk edildi.


18 Ekim 2016 17:30

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Avrupa'ya ihracat yükü taşıyan TIR dorsesinde, Bulgaristan’dan Romanya'ya kaçmak isterken Bulgar gümrük ve polis ekiplerince yapılan aramada yakalanan 7 şüpheli, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 7 FETÖ/PDY şüphelisini teslim alırken kimlik tespiti yapılan şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki görevlerinden ihraç edilen komiser Yunus D., Abdülkadir Ç. ve Kocaeli'de görevli komiser Uğur S., Malatya İsmet İnönü Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Yunus Hayri Y., kapatılan Zaman Gazetesi'nin Osmaniye eski muhabiri Fethi A., Burdur Yunus Emre Ortaokulu'nun görevinden ihraç edilen Fen Bilgisi öğretmeni Soner Ö. ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan esnaf Ömer Ö. olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fethi A. ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan esnaf Ömer Ö. mahkemeye, diğer 5 ismin ise illerine sevk edildiği belirtildi. 

Türk TIR sürücüsünün de tutuklandığı bildirildi. 

Ergin Yıldız

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, TIR dorsesi


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