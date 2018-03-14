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Tır dorsesinden ‘5 milyonluk’ uyuşturucu çıktı

Edirne İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir tırın dorsesinde yaklaşık 5 milyon 700 bin TL değerinde 228 kilo esrar ele geçirildi.

Tır dorsesinden 5 milyonluk uyuşturucu çıktı

14 Mart 2018 13:04

Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpsala Gümrük Sahasına 09 Mart tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen sürücülüğünü Türk uyruklu C.K. isimli şahsın yaptığı Türk plakalı tırın, Merkezi Risk Birimince X-RAY taramasına sevk edildiği bildirildi.

Tarama esnasında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, dorsede bulunan 10 valizin içerisinde 228 kilo 775 gram esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 700 bin TL olduğu öğrenildi.

Koray Ustabaşı 

 

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