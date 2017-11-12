Tır dorsesiyle birlikte uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Akşehir istikametine giden Zafer K. (40) idaresindeki 03 BH 670 plakalı tır, iddiaya göre frenin boşalmasıyla kontrolden çıktı. Yolun sağındaki şarampole yuvarlanan tırın dorsesi yerinden ayrılarak bu sırada alt kısımdaki tali yolda park halindeki 42 UE 839 plakalı otomobilin yanında bekleyen Mehmet Göçer’e (45) çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseyle birlikte uçuruma yuvarlanan Mehmet Göçer hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsü Zafer K. ve yanındaki oğlu M.S.K. (12) ise yaralandı. Kazayı hafif yaralı atlatan baba-oğul, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçuruma yuvarlanan tırın dorsesinde bulunan kömür tozları yola saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemal Filiz

