Tır faciası yargı önünde

Geçen haziran ayında merkez Yalova yolunun Ovaakça mevkiinde meydana gelen kazada, Sefer S. (43) idaresindeki 43 FZ 460 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 16 J 6687 plakalı otomobil ve 41 F 1735 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Rabia Mülayim (34) olay yerinde, Hüseyin Mülayim (38) ise Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından tır şoförü tutuklandı.



Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren Sefer S., "Yolun sağından 90 kilometre hızla giderken önüme motosiklet çıktı. Direksiyonu kırmama rağmen çarptım. Kusurlu olduğumu kabul ediyorum. Ama aslî kusurlu değilim. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ben de üzgünüm. Maddi ve manevi elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Hayatını kaybeden Hüseyin Mülayim'in babası Recep Mülayim ve oğlu Sercan Mülayim, kazayı görmediklerini, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.



Mahkeme heyeti, trafik ihtisas dairesinden rapor alınmasına, eksik evrakların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk