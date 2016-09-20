Geçen aralık ayında, Otosansit TIR Parkı’nda, kamyonların karıştığı hasarlı kazanın ardından iki aile arasında çıkan tartışma güçlükle yatıştırılmış, olaydan bir hafta sonra Yöndem ailesinin işlettiği çay ocağına kalabalık grup halinde gelen Yaman ailesinin fertleri ile karşı taraf arasında kavga çıkmıştı. Tabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada göğsünden tabancayla vurulan İbrahim Yaman kaldırıldığı hastanede ölmüş, çay ocağı işleten Ü.Y., İ.Y., M.Y., Z.Y., ve E.Y., ile nakliyecilik yapan B.Y. ve C.Y. yaralanmıştı. Polis 6 kişiyi gözaltına almış, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.Y., ile E.Y., ‘adam öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen savcılık, S.Y. ve E.Y. hakkında ‘adam öldürmek’ suçlarından müebbet hapis, tutuksuz 16 sanık hakkında ise ‘yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı.

Davanın duruşması Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya katılan müşteki sanık C.K.Y., “Olay günü çay ocağının önünde bulunuyordum. Karşı taraf silahlarla geldi. Birinin elinde muşta vardı. Ş.Y. elinde beyzbol sopası ile kafama vurdu. Darbe alınca şuurumu kaybettim. Kavga 15-20 dakika sürdü. Bana vuran şahıstan şikayetçi değilim” dedi.

Diğer müşteki sanık İ.Y. ise, “Olay sırasında ben kimseye vurmadım. Ben İ.Y.’yi tutmaya çalışırken, ismini bilmediğim, ancak bana denilene göre Ş.Y., K.Y. ile F.K. bana vurmuşlar. Bir tanesinin darbesi ile sağ kulağımın arkasından yaralandım. Ne ile vurduklarını bilmiyorum. Bana vuran kişilerden şikayetçiyim. Ancak davaya katılmak istemiyorum” diye konuştu.

Diğer müşteki sanıklar N.Y., Ü.Y. ve Y.Y. de mahkeme gelerek ifade verdi. Mahkeme heyeti,. S.Y. ile E.Y.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk