Çorlu'da biri geçtiğimiz Ekim ayında diğeri de Kasım ayında Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde park halindeki 2 tır çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüphelilerin çalacakları araçların yanına geldiğini, ilk olarak araçların kapılarını açarak takip sistemi cihazlarını (GPS) söktüklerini, bir süre uzaktan izledikleri araçların başına kimse gelmeyince de düz kontak suretiyle araçları çaldığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili K.A, F.T., H.G., B.B. ve A.A. adlı 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamasının ardından tır hırsızlığını gerçekleştiren K.A.’nın araç kapılarını levye ile kanırtmak sureti ile açtıktan sonra düz kontak yaparak çalıştırdığı ve satmak üzere İstanbul'a götürdüğü ortaya çıktı. Şebeke üyelerinden B.B. ve A.A.`nın da yaşanan 2 hırsızlık olayında oto hırsızlığından sabıkası bulunan K.A.`ya gözcülük yaptığı tespit edildi.

Tırları 20 bin liraya satmışlar

Çorlu’dan çaldıkları tırların üzerine ikiz plaka takan şebeke üyelerinin tırlardan ilkinin dorsesini İstanbul Başakşehir’de bırakarak, tırı 20 bin lira karşılığında sahte ruhsat ve evrak ile Ümraniye'de sattıkları belirlendi. Çaldıkları ikinci aracın dorsesini de Kumburgaz'da bırakan şebeke üyelerinin, tırın üzerine 73 il kodlu ikiz plaka takarak sahte ruhsat ve evrak ile 20 bin liraya Mersin`de sattıkları tespit edildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün kapsamlı çalışmaları sonrası çalınan tırlardan biri ve 2 dorse ele geçirilirken, olayda adı geçen hırsızlık şüphelisi 5 kişi ise Çorlu Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serdar Şahin