Kaza, Aksaray - Konya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Serkan K. (27) idaresindeki 58 BA 952 plakalı tır, Yenikent Beldesi Kavşağı’na geldiğinde iddiaya göre kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Hacı Taşkın (46) idaresindeki 68 KR 376 plakalı hafif ticari araca çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen tır, kırmızı ışıkta bekleyen Huzeyfe Bulduk (31) idaresindeki 50 FP 379 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası tır ve araçlar adeta hurdaya dönerken, ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Hacı Taşkın olay yerine gelen 112 Acil yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Can