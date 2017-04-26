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Tır ile hafif ticari otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Tır ile hafif ticari otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tır ile hafif ticari otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

26 Nisan 2017 09:54

Kaza, Sakarya’nın Akyazı ilçesi D140 karayolu Şerefiye mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı’dan Dokurcun istikametine gitmekte olan Nihat Şanlı idaresindeki 54 H 0377 plakalı hafif ticari otomobil ile Dokurcun’dan Akyazı istikametine gitmekte olan Mustafa Kazan idaresindeki 06 NAR 92 plakalı Tır kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Tır yoldan çıkarak şarampole girdi. Hafif ticari otomobilinin sürücüsü ise çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkıştı. Ağır yaralı Nihat Şanlı olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye kurtarma ekiplerince uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ağır yaralı Nihat Şanlı'ya olay yerinde müdahale etti. Ardından Sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Nihat Şanlı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle D140 kara yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Jandarma yol güvenliği aldı.

Öte yandan otomobil içerisinde başka bir ayakkabı bulunması üzerine jandarma ve vatandaşlar etrafta başka bir yaralı olabileceği üzerine çevrede arama yaptı. Sürücünün otomobil de tek olduğu öğrenildi. Ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: Ticari araç, TIR


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