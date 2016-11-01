Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hilal Caddesi ile Uyanık Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahim K. (45) idaresindeki 42 HC 499 plakalı Tır, cadde ile sokak kesişiminde Şeref B. (27) idaresindeki 34 ZR 9285 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası minibüste bulunan sürücü Şeref B., Erdal B. (31), Erdal B. (30), Memduh A. (27), Deniz B. (35), Fevzi B. (39), Metin İ. (25) ve Cemil Kıran (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Cemil Kıran, kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Beşer



