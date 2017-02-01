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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya-Gölbaşı karayolunda bir aracın tır ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

01 Şubat 2017 15:36

Kaza, Gölbaşı-Malatya karayolunda Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi girişinde yaşandı. Tatilden döndükleri öğrenilen M.T. yönetimindeki 33 US 255 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.Ç. (39) yönetimindeki 02 EH 424 plakalı tır ile çarpıştı. Feci kazada hafif ticari araçta bulunan 50 yaşındaki E.T. isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.T. (30) ile araçta bulunan Y.T. (10) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan E.T.'nin cansız bedeni olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartılarak morga kaldırıldı.
Jandarma olay yerinde inceleme yaptı. 

Etiketler: kaza, TIR


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