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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

09 Ağustos 2017 19:47

Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Çökelek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Nevzat A. (48) yönetimindeki 22 UP 654 plakalı tır ile Çökelek Mahallesi istikametinden Salihli yönüne gitmekte olan Mustafa G.(63) yönetimindeki 45 RV 630 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle tek şeritte düşen yolda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Fatma G.(59) yaralandı.

Kaza sonrası otomobilde sıkışan Fatma G.’yi, sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan Fatma G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı. 

Behzat Akcan
 

Etiketler: otomobil, TIR


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