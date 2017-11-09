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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

09 Kasım 2017 12:20

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hacer Kozanoğlu idaresindeki 46 BK 627 plakalı otomobil ile Seçkin Coşkun idaresindeki 23 HY 092 plakalı tır ile Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu 35. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hacer Kozanoğlu , ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Küçükönder yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kürşat Aktaş

 

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