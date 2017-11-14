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Tır ile tanker kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tanker, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çapıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Tır ile tanker kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

14 Kasım 2017 17:59

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi E-5 Karayolu Mustafapaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Uygar K. kontrolündeki 50 EA 428 plakalı tanker kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Mehmet Ali Ö. idaresindeki 34 GS 5783 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar içerisinde sıkışan Uygar K. ve Mehmet Ali Ö. çevredeki vatandaşların çıkarıldı. Vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk yardımı yapılan Uygar K. ve Mehmet Ali Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Hayati tehlikesinin bulunulmadığı öğrenilen Uygar K. ve Mehmet Ali Ö.’nün vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.  

Murat Kanber
 

 

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