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Tır ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Tır ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

28 Temmuz 2017 23:26

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine giden Muhammet Köse (45) yönetimindeki 61 K 9169 plakalı tır, Ali Ergül (43) yönetimindeki saman yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ile traktör şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada her iki sürücü ile traktörde yolculuk yapan Emrah Hotoğlu (15), Kemal Can Kurman (11) ve Yusuf Birgün (15) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan traktör sürücüsü Ali Ergül, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Serkan Şansever
 

Etiketler: kaza, TIR, traktör


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