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Tır iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırın iş makinesine çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Tır iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

11 Ağustos 2017 08:48

Kaza, Osmaneli Sakarya Karayolu'nun 4. kilometresi İçmeler mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsrev F. (32) idaresindeki 43 DB 193 plakalı tır, aynı yöne seyir halinde olan 34-00-132292 plakalı Furkan Duman (15) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araç da yoldan çıktı. İş makinesi yol kenarındaki su kanalına çarparak şarampolde kalırken, çarpmanın etkisiyle iş makinesinde bulunan sürücü Furkan Duman ve kardeşleri Emirhan Duman (12) ile Ramazan Enes Duman (9) yaralandılar. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıları iş makinesinden çıkarttı. Furkan Duman kaza yerinde hayatını kaybederken, kardeşleri Demirhan Duman Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ramazan Enes Duman ise Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tır sürücüsü Hüsrev F. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada hayatını kaybeden Furkan'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Zuhal Zengin 

 


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