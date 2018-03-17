Tır kafeye daldı: 8 yaralı

Çan ilçesinden geçmekte olan 33 AVB 21 plakalı süt yüklü tır, Tepeköy kavşağına geldiği sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak 16 EFR 98 plakalı ticari araç ile 17 YG 309 plakalı özel otomobile çarptı. Hızını alamayan tır yol kenarında içinde vatandaşların bulunduğu kafeteryaya girdikten sonra durabildi. Kazada, yaralanan tır Şoförü E.A. (48) ile kafede bulunan S.K. (46), K.K. (22), G.Y. (18), N.A. (40), A.O. (29) M.D. (26) ve O.T. (46) olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

8 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan K.K, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri de olası bir yangın ihtimaline karşı hazır bulunurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Güven Şahin - Sevdanur Şahin