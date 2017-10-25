Tır önündeki 10 aracı biçti: 8 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Kocaeli geçişinde Gebze ilçesi sınırlarında bulunan Topçular Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, İstanbul istikametinde sağ şeritten hızlı geldiği iddia edilen 41 TK 342 plakalı tır, sağanak yağışın da etkisiyle yoğunlaşan trafikte yavaşlayamayarak önündeki 10 araca birden çarptı. Otomobiller ve servis minibüslerinin de karıştığı feci kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen acil sağlık ekipleri araçlarından kendi imkanlarıyla çıkan yaralılara hemen müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi çıkartmak için çalışmalara başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından içerisinde sıkıştıkları araçlarından çıkarılan yaralılar da hemen acil sağlık ekiplerine teslim edilerek müşahede altına alındı.

Feci kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, ulaşım yan yollar üzerinden sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dinçer Akbir