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TIR otobüse çarptı: 28 yaralı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 28 kişi yaralandı.

TIR otobüse çarptı: 28 yaralı!

13 Kasım 2016 13:22

Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında İstanbul’dan İzmir istikametine gitmekte olan 35 HA 9859 plakalı TIR sürücüsü, Zeytinliova kavşağındaki trafik müdürlüğü önünde direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçti ve İzmir’den Balıkesir’e termal otele yolcu taşıyan 35 CLB 75 plakalı otobüse çarptı. Kaza sonrası otobüste bulunan şoför ve yanındaki yolcu ağır olmak üzere 28 kişi yaralandı. TIR sürücüsü ise emniyet güçlerince gözaltına alındı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere nakledildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Barış Gezici
 

Etiketler: otobüs, TIR


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