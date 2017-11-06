Tır otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kartepe D-100 Karayolu İstanbul istikameti Uzunçiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin A. idaresindeki 33 BZZ 22 plakalı tır kontrolden çıkarak, seyir halinde olan İsmet E. idaresindeki 41 LA 794 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Tır sürücüsü Metin A., kazanın ardından araçtan inerek otomobildeki yaralılara yardım ederek kazayı sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik