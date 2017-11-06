Diğer
Kategoriler

Tır otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tır otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

06 Kasım 2017 13:09

Kaza, Kartepe D-100 Karayolu İstanbul istikameti Uzunçiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin A. idaresindeki 33 BZZ 22 plakalı tır kontrolden çıkarak, seyir halinde olan İsmet E. idaresindeki 41 LA 794 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Tır sürücüsü Metin A., kazanın ardından araçtan inerek otomobildeki yaralılara yardım ederek kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Cihan Atik

Etiketler: Kocaeli, otomobil, TIR

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç