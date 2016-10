Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Sanayi Kavşağı mevkiinde Denizli’den Antalya istikametine giden Hüyesin A. (41) idaresindeki 20 AKA 92 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkınca kavşaktan Acıpayam’a dönmek isteyen 60 yaşındaki Hüseyin At idaresindeki 20 KU 660 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle sürücü Hüseyin At ile yanından otomobilde bulunan 28 yaşındaki Ayşe At ve 12 yaşındaki R.E. yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, ağır yaralanan 60 yaşındaki otomobil sürücüsü Hüseyin At, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, TIR şoförünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Medeni Topaloğlu