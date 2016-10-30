Kaza, Sinop-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan Samsun’a seyir halinde olan Hasan Acar yönetimindeki 57 AR 098 Plakalı TIR, aynı yolda ilerlemekte olan Metin Şahin’in yönetimindeki 55 EY 867 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Metin Şahin ile Yekta Altınok ve Yüksel Ak yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Metin Şahin ile Yekta Altınok'un hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osman Aksu