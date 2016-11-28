Edinilen bilgiye göre kaza, E-96 karayolu Alaşehir Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Salihli’den Kula istikametine gitmekte olan Harun K. yönetimindeki 01 DMG 06 plakalı granit yüklü TIR, İsmail Arslan (51) yönetimindeki 45 C 2407 plakalı otomobile çarptı. TIR’daki granit blokları otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Arslan ile otomobilde bulunan Melek Dülger (40) ve Seval Görcis (24) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İsmail Arslan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TIR sürücüsünün park halindeki otomobili son anda fark ettiği ve otomobile çarpmamak için ani manevra yapması sonucu granit blokların otomobilin üzerine devrildiği iddia edildi.