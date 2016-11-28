Diğer
Kategoriler

TIR otomobile çarptı: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde TIR’ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

TIR otomobile çarptı: 3 yaralı

28 Kasım 2016 22:15

Edinilen bilgiye göre kaza, E-96 karayolu Alaşehir Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Salihli’den Kula istikametine gitmekte olan Harun K. yönetimindeki 01 DMG 06 plakalı granit yüklü TIR, İsmail Arslan (51) yönetimindeki 45 C 2407 plakalı otomobile çarptı. TIR’daki granit blokları otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Arslan ile otomobilde bulunan Melek Dülger (40) ve Seval Görcis (24) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İsmail Arslan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TIR sürücüsünün park halindeki otomobili son anda fark ettiği ve otomobile çarpmamak için ani manevra yapması sonucu granit blokların otomobilin üzerine devrildiği iddia edildi.

Etiketler: kaza, otomobil, TIR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç