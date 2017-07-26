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Tır otomobili biçti: 1 ölü, 4 yaralı |Bursa haberleri

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

Tır otomobili biçti: 1 ölü, 4 yaralı |Bursa haberleri

26 Temmuz 2017 19:16

Kaza, bugün saat 15:00 sıralarında Orhangaiz-İznik kara yolunun Üreğil kavşağı yakınında meydana geldi. İbrahim Bıkın (69) idaresindeki 34 HKU 23 plakalı lüks araç, zeytinlikten ana yola çıkmak istediği sırada Fatih Rüzgar (34) idaresindeki 14 EM 538 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın 10 metre sürüklenen araç hurdaya döndü. Fatma Uluç (78) hayatını kaybederken, sürücü İbrahim Bıkın ile birlikte Fidan Bıkım (69), Asiye (49) Bıkım ve Rabia Bıkım (56) yaralandı.
Fatma Uluç’un cesedi savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü Fatih Rüzgar gözaltına alındı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Musa Öztürk 

 

Etiketler: bursa


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