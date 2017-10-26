Diğer
Kategoriler

Tır ranzasında ölü bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bulgar şoför, park ettiği tırın ranzasında ölü bulundu.

Tır ranzasında ölü bulundu

26 Ekim 2017 09:52

Olay, Malkara Otobüs Terminali karşısındaki bir inşaat malzemeleri satan iş yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CM1476 AX plakalı tır ile Bulgaristan’dan yüklediği keresteyi Malkara ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerine getiren 62 yaşındaki Bulgar uyruklu Zyulfi Emirski, gece saatlerinde park ettiği tırın ranzasında uykuya yattı.

Bulgar şoförün sabah saatlerinde telefonlara yanıt vermemesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından tırın camı kırılarak kapısı açıldı. İçeri giren sağlık ekipleri, ranzada yatan tır şoförü Zyulfi Emirski’nin öldüğünü belirledi.

Savcı ve polisin yaptığı incelemede, tır şoförünün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Hüseyin Tayyar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç