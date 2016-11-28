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TIR şoförleri ısınmak isterken zehirlendi: 1 ölü

Mersin'de ısınmak amacıyla kovada ateş yakan 3 TIR şoförü, dumandan zehirlendi. Şoförlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


28 Kasım 2016 16:33

Edinilen bilgiye göre, olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Nazarlı Mahallesi Organize Sanayi Sitesi yolu üzerinden bulunan bir depoda meydana geldi. 3 TIR şoförü kendi sıralarını beklerken deponun dışında ısınmak amacıyla kovada ateş yaktı. Ateşi deponun içerisine götüren şoförler, bir süre sonra ısının etkisiyle uyuyakaldı. Sabah işe gelen işçiler depoyu açtıklarında 3 TIR şoförünün de hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görünce olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri, şoförlerden Hasan Zelkan'ın (36) hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer şoförler Mehmet Birsen (52) ve Abdullah Arslan (35) ise ambulansla Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hasan Zelkan'ın cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 


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