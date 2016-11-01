Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10521 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR şoförü Nufel Şimşek (47) buğday yükünü boşaltmak için 42 BC 665 plakalı çekiciyle bir iş yerine geldi. Aracındaki buğdayları boşaltmaya hazırlanan Nufel Şimşek, damperli dorseyi havaya kaldırarak kontrol etmek istedi. Kontrol sırasında Nufel Şimşek, 27 ton buğday bulunan dorsenin bir anda kapanması üzerine ana şaşi ile dorse arasında kalarak sıkıştı. TIR şoförünün dorsenin arasına sıkıştığı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolden Nufel Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay üzerine polis olay yerinde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından TIR şoförünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Mustafa Beşer