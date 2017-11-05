Tır şoförünün gelin arabası da tır oldu!

Dünya evine giren tır şoförü Serhat Coroğlu, gelin arabası için mesleğine yakışır bir tercih yaptı. Limuzin gibi lüks araçlar yerine gelin arabası olarak kullandığı tırı seçen damat Coroğlu, dorsesi çıkartılan tırını renkli süslerle ve balonlarla donattı. Gelin Sevil Coroğlu’nu kuaförden alan damat, konfetiler eşliğinde düğünün yapılacağı Gölbaşı ilçesine doğru hareket etti. Çiftin düğün heyecanına çevredeki vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Araçlarıyla ilerleyen diğer sürücüler korna çalarak çifte eşlik etti.

Damat Serhat Coroğlu, eşiyle 10 yıllık bir birlikteliğinin olduğunu belirterek, hayalinin kullandığı tırı düğün arabası yapmak olduğunu söyledi. Düğünlerine renk katmak istediklerini kaydeden Coroğlu, “10 yılın verdiği mutluluğu renkli bir şekilde göstermek için böyle bir karar verdik. Gelinimizi almaya da 20 araçlı konvoyla gittik” diye konuştu.

“Düğün salonuna bırakın tırı yürüyerek bile giderdim”

Gelin Sevil Coroğlu ise düğün arabasının tır olmasını beklediğini ancak gördüğü zaman çok heyecanlandığını dile getirdi. Uzun süredir bu anı beklediklerini ve hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen gelin Coroğlu, “Bu 10 yılın sonunda o düğün salonuna bırakın tırı yürüyerek bile giderdim” dedi.

Abdullah Sarica - Emre Yüzügüldü