Tır sürücüsü dehşet saçtı: 5 yaralı

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eniştesiyle kavga eden Z.T. isimli tır şoförü sinir krizi geçirdi. Tırla seyyar tost arabasına çarpan şahıs ardından, kahvehanede oturan eniştesinin üzerine tırı sürdü. Kahvehanedeki balkon engeline takılan Z.T. olay yerinden kaçmaya çalışırken 7 araca birden çarptı. Olay yerinde bulunan 16 ZC 160, 16 MAU 99, 16 ZY 486, 16 MDZ 65, 16 MDR 08 ve plakaları belli olmayan iki araca zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazada yaralanan ve araçlarında sıkışan 5 kişi ise Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Yusuf Ali Arslan