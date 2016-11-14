Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik mevkisi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Gönen'den yüklediği elmaların bir kısmını Samsun Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'ne getiren TIR sürücüsü Necmi A.(55), elmaların bir kısmını da Trabzon'a götürmek için yola çıktı. Necmi A., 10 CEM 05 plakalı TIR'ı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nden çıkıp bir süre seyir halindeyken çevre yolu üzerinde patlama sesi duydu. Daha sonra bir aracın lastiğinin patladığını zanneden Necmi A., yoluna devam etti. Çarşamba ilçesine kadar vurulduğunu fark etmeyen Necmi A., sol karın boşluğundan kanama fark edince Çarşamba Devlet Hastanesi'nde gitti. Çekilen röntgen filminde kurşunun sol karın boşluğundan girip kasığında kaldığı tespit edilen Necmi A., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayı anlatan Necmi A., kimseyle bir sorununun olmadığını belirterek, “Elmaların bir kısmını Karabük'e indirdim. Bir kısmı da Samsun'daydı. Samsun'daki malı indirdim, halden çıktım. Köprüden dönüp Trabzon'a gidiyordum. Bir patlama sesi duydum. Ben ön lastik gümledi zannettim. Aracı durdurup aşağı inip kontrol ettiğinde bir şey yoktu. Çarşamba ilçesine vardığımda bir benzinliğe gittim uykum olduğu için yatacaktım. Karnımda bir ıslaklık hissettim. Benzinci bana ‘sen bir yere mi çarptın’ dedi. Ben geri döndüğümde kapıdaki kurşun izini fark ettim. En yakın hastaneyi sordum ve 1.5 kilometre ilerde olduğunu öğrenince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne gittim ve vurulduğum ortaya çıktı" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay

SAMSUN