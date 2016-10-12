Edinilen bilgiye göre, çevreyolunda yapılacak üst geçit için malzeme indiren bir TIR, geri manevra yaptığı sırada Tandoğan durağına yanaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne (MOTAŞ) ait trambüse çarptı. Kazada trambüste bulunan yolculardan Timuçin Soğur, Mustafa Altıparmak, Havva Akdaş, Şükrü'ye Aslan, Mehmet Enes ve Tuba Adalı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada trambüsün arka kısmında maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.