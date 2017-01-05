Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » TIR ve kamyon otoyoldan D 100'e uçtu: 2 yaralı

TIR ve kamyon otoyoldan D 100'e uçtu: 2 yaralı

Körfez TEM otoyol geçişi Ankara istikametine gitmekte olan TIR ve kamyon kontrolden çıkarak D-100 Karayolu İstanbul istikametine uçtu.

TIR ve kamyon otoyoldan D 100e uçtu: 2 yaralı

05 Ocak 2017 07:32
TIR ve kamyon otoyoldan D 100'e uçtu: 2 yaralı - Tıkla İzle

Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara istikametine gitmekte olan 34 ZBS 96 plakalı cam kumu yüklü kamyon ile yine aynı istikamete gitmekte olan ve elektronik eşya yüklü 31 EM 473 plakalı TIR kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp basamaklı yol diye tabir edilen D-100 karayolu İstanbul istikametine uçtu. D-100 İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapanırken alt basamak olan D-100 Ankara istikametine uçmalarını ikinci bariyerler önledi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan sürücüleri kurtardılar her iki sürücüye de sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Tamamen kapanan İstanbul istikametine konvoyu otoyol ve sahil yoluna yönlendirerek ulaşımı sağladı.Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

İsmail Kurt 
KOCAELİ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç