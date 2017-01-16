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Tır yolcu midibüsüne çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çay yüklü tırın Kalkandere Belediyesine ait yolcu midibisüne arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Tır yolcu midibüsüne çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

16 Ocak 2017 16:33

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı ilçesi geçişinde Rize’den Kalkandere ilçesine gitmekte olan Kalkandere Belediyesi’ne ait Yaşar Ç. yönetimindeki 53 KA 714 plakalı yolcu midibüsüne, durakta yolcu aldığı sırada arkadan gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kuru çay yüklü 08 K 6235 plakalı tır çarptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisi ile midibüs yan yatarken, yan yatan aracı çevredeki vatandaşlar kaldırırken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Midibüste sıkışan bir yaralı Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastanede kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Etiketler: kaza, TIR, yolcu midibüsü


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