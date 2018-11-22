Tıra arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Kaza saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Zafer Karaarslan(23) idaresindeki 45 LE 207 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Rahmi Adıgüzel(43) idaresindeki 42 LE 770 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Zafer Karaarslan(23), kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi 110 AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaarslan, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan Karaarslan, ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Karaarslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza dolayısıyla trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Yiğen