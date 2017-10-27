Tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurtul mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Bursa Yalova Yolu Kurtul Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarptığı öne sürülen 16 SHE 35 plakalı aracın sürücüsü Bahattin Yılmaz(35) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

Kaza sonra 16 ZE ... plakalı tır sürücüsü Jandarma tarafından gözaltına alınırken, talihsiz gencin yakınları hastanede gözyaşı döktü. Bahattin Yılmaz'ın kaza yaptığı aracın kredi taksitini yeni ödediği, 7 Kasım tarihinde de umreye gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Yılmaz'ın cenazesi hastane morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, kaza ile alakalı soruşturma jandarma ve savcılık tarafından sürdürülüyor.