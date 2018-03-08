Diğer
Kategoriler

Tıra arkadan çarpan kamyonet şoförü araçta sıkıştı

Kartal’da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı.

Tıra arkadan çarpan kamyonet şoförü araçta sıkıştı

08 Mart 2018 03:09

Olay, 01.30 saatlerinde, Kartal E-5 yan yol, Soğanlık Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 yanyol Kadıköy istikametine seyir halinde olan 34 YAK 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Abdullah Aydoğdu, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarına park etmiş halde bulunan 34 LU 3917 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Abdullah Aydoğdu araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan sürücüyü yarım saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Kartal, kaza, trafik kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç