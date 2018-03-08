Tıra arkadan çarpan kamyonet şoförü araçta sıkıştı

Olay, 01.30 saatlerinde, Kartal E-5 yan yol, Soğanlık Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 yanyol Kadıköy istikametine seyir halinde olan 34 YAK 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Abdullah Aydoğdu, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarına park etmiş halde bulunan 34 LU 3917 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Abdullah Aydoğdu araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan sürücüyü yarım saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.