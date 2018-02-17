Diğer
Kategoriler

Tıra arkadan çarpan otomobil dorsenin altına girdi: 4 yaralı

Konya’da tıra arkadan çarpan otomobil dorsenin altına girerken, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Tıra arkadan çarpan otomobil dorsenin altına girdi: 4 yaralı

17 Şubat 2018 05:44

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. (20) idaresindeki 34 YT 5552 plakalı otomobil, sürücüsü seyir halindeyken Otogar alt geçindeki çalışma nedeniyle kapalı olan yolu fark edemeyince T.İ. idaresindeki 16 MBT 75 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Zeybek C.(21) Aydın Ş.(20) ve Gökhan Y. (20) itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Murat B. ise olay yerinde şoka girdi. Yaralılar, ambulansa alınarak kent merkezindeki çeşitli hastanelerekaldırıldı. Yaralılardan Zeybek C., Aydın Ş. ve Gökhan Y.’nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Kazanın şokunu yaşayan tır sürücüsü Tahir İ, “Ağır ağır gidiyordum dörtlümü de yakmıştım. Bir araba geldiğini gördüm aynadan ama çok hızlıydı o demeye kalmadı geldi vurdu arabaya. Gençti, hemen baktım inşallah bir şey olmaz” şeklinde konuştu. Kaza sonrası tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç