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Tıra çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurtul mevkii Yeniköy Kavşağı’nda meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Tıra çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

06 Ocak 2018 01:06

Hurşit Topal
BURSA (İHA) - 
Edinilen bilgiye göre Mehmet Ç. (26) idaresinde 16 YJ 183 plakalı özel araç, kontrol noktasından dönüş yapmakta olan Ertan Y. idaresindeki 34 SL 9862 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile dorsenin arka kısmı aracın ön kısmından girerken, araç sürücüsü ağır yaralanarak koltukta sıkıştı. Gemlik İtfaiyesi Kurtarma ekipleri tarafından süren kurtarma çalışmaları sırasında 112 Acil Sağlık ekipleri de yaralıya serum takarak bilincini açık tutmaya çalıştı. Yaralı Mehmet Ç. sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ç., Bursa Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile alakalı soruşturma devam ederken, tır sürücüsü Ertan Y.'nin ifadesi alındı. Kaza sonrası Bursa-Yalova-İstanbul yolu trafiği uzun süre tek şeritten kontrollü olarak devam etti.  

 

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