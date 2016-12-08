Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » TIR’a çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

TIR’a çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde TIR’a çarpan kamyonet hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü 1 saatlik çalışmanın ardından kamyonetten araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

TIRa çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

08 Aralık 2016 18:38

Edinilen bilgiye göre, Keşan-İstanbul istikametinde seyreden ve Yenimuhacir Kavşağı yakınlarındaki tekstil fabrikasının oto parkına girmek için yavaşlayan Ozan Doğu (41) yönetimindeki 35 HRY 84 çekici ve 35 GC 5109 dorse plakalı TIR’a, arkadan gelen Metin Eryılmaz (31) yönetimindeki 59 AD 855 plakalı kamyonet çarptı.
TIR’ın arkasına giren kamyonet, başka bir TIR’la arkasından çekilerek ayrılabildi. Hurdaya dönen kamyonette sıkışan Metin Eryılmaz, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait kaza kırım ekibi ve çok sayıda vatandaşın yardımı ile araçtan çıkartılmaya çalışıldı. 112 Acil Servis ekibi de aracında sıkışan Eryılmaz’a sık sık müdahalede bulundu.

Yaklaşık 45 dakikalık kurtarma çalışmasının ardından araçtan çıkartılan Metin Eryılmaz, ambulansa konularak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Keşan-İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Turgay Balcı

Etiketler: kamyonet, kaza, TIR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç