Edinilen bilgiye göre, Keşan-İstanbul istikametinde seyreden ve Yenimuhacir Kavşağı yakınlarındaki tekstil fabrikasının oto parkına girmek için yavaşlayan Ozan Doğu (41) yönetimindeki 35 HRY 84 çekici ve 35 GC 5109 dorse plakalı TIR’a, arkadan gelen Metin Eryılmaz (31) yönetimindeki 59 AD 855 plakalı kamyonet çarptı.

TIR’ın arkasına giren kamyonet, başka bir TIR’la arkasından çekilerek ayrılabildi. Hurdaya dönen kamyonette sıkışan Metin Eryılmaz, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait kaza kırım ekibi ve çok sayıda vatandaşın yardımı ile araçtan çıkartılmaya çalışıldı. 112 Acil Servis ekibi de aracında sıkışan Eryılmaz’a sık sık müdahalede bulundu.

Yaklaşık 45 dakikalık kurtarma çalışmasının ardından araçtan çıkartılan Metin Eryılmaz, ambulansa konularak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Keşan-İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgay Balcı