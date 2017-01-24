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TIR'da uyuyan 2 İranlı karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda TIR'da uyurken ısıtma sisteminden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İran uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.

TIRda uyuyan 2 İranlı karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

24 Ocak 2017 12:37
TIR'da uyuyan 2 İranlı karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İran'dan Kütahya'ya kimyevi madde taşıyan İran plakalı 2 TIR, sabaha karşı Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Köklüce köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda durdu. TIR sürücüleri soğuk hava nedeniyle araçlarını çalışır vaziyette bırakıp sabaha kadar burada uyudu. TIR sahiplerinden Ferheng Parsa sabah uyandığında kardeşi Syamek Parsa (33) ve şoförleri Hafız Kavendi'yi (52) uyandırmak istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine TIR'ın camını kıran Ferheng Parsa, ön koltukta uyuyan kardeşi Syamek Parsa ve arkada yatan şoförleri Hafız Kavendi'nin öldüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İran uyruklu kişilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Parsa ve Kavendi'nin cenazeleri jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hakan Kaleli
 

Etiketler: kabonmonoksit, TIR


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