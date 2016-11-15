Amatör kamera tarafından kayda alınan görüntülerde tırın dorsesindeki tonlarca ağırlıktaki demir borular kıyıda bekleyen gemiye yüklenmek isteniyor. En ince ayrıntısına kadar tüm planlar yapılarak tırın geri geri gelerek boruları gemiye yüklenmesine çalışılıyor. Ancak tırın geriye doğru manevralar yaptığı sırada gemi bilinmedik bir nedenle birden hareket edince tırdaki hesap gemiye uymuyor ve tır ortadan ikiye ayrılarak demir borularla birlikte sulara gömülüyor. Çevredekilerin şaşkın bakışları içinde suya gömülen tır ve tonlarca ağırlıktaki borular kısa sürede denizin dibine batıyor.

Murat Uçkaç

AYDIN