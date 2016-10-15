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TIR’dan inen sürücü otomobilin altında kaldı

Bolu TEM otoyolunda TIR’dan inen sürücüye otomobilin çarpmasında sonrasında sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrasında yolun ortasına savrulan TIR sürücüsünün üstünden çok sayıda araç geçti.


15 Ekim 2016 08:13

Edinilen bilgilere göre, kaza TEM otoyolunun Dörtdivan Kavşağı’nda meydana geldi. Emniyet şeridinde aracını park ederek araçtan inen TIR şoförü Vedat Özçelik’e aynı yönden seyreden Necmettin Kutlubay idaresindeki 06 DB 1427 plakalı otomobil çarptı. TIR sürücüsü Vedat Özçelik çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, otoyolda seyreden birçok araç Özçelik’in üstünden geçti. TIR sürücüsü Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında TEM otoyolunun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bülent Velioğlu 

Etiketler: tem otoyolu, TIR


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