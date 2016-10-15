Edinilen bilgilere göre, kaza TEM otoyolunun Dörtdivan Kavşağı’nda meydana geldi. Emniyet şeridinde aracını park ederek araçtan inen TIR şoförü Vedat Özçelik’e aynı yönden seyreden Necmettin Kutlubay idaresindeki 06 DB 1427 plakalı otomobil çarptı. TIR sürücüsü Vedat Özçelik çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, otoyolda seyreden birçok araç Özçelik’in üstünden geçti. TIR sürücüsü Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında TEM otoyolunun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bülent Velioğlu