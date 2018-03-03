Diğer
Kategoriler

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kütahya'da, paket su yüklü tırdan uçan brandanın karşı yönden gelen otomobilin tekerleklerine dolanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

03 Mart 2018 19:23
Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, İnegöl ve Domaniç ilçeleri arasındaki karayolunun Tahtaköprü Kayalık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Domaniç’ten yüklediği paket suları İnegöl istikametine götüren Musa Kurt yönetimindeki 34 NT 7259 plakalı tırın brandası rüzgar yüzünden açılıp uçarak karşı yönden gelmekte olan 16 Z 0646 Plakalı otomobilin sol ön tekerleklerine dolandı. Tekerleklere dolanan branda otomobilin takla atmasına sebep oldu. Tırda bulunan paket sular ise yola savruldu. Kazada, otomobil şoförü Mahmut Akay, Ahmet Akay, Ahmet Durgut ve Rabia Akay yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola savrulan su paketleri yoldan geçenler tarafından bir kenara çekildi.

Kazada ayrıca, tırın balatalardan çıktığı tahmin edilen kıvılcımın motora sıçraması sonucu tırda yangın çıktı. Yangın İnegöl itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.  

Tamer Yiğit

Etiketler: kaza, Kütahya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç