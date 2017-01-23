“Tirebolu Geleceğini Arıyor” başlıklı toplantıda Türkiye’nin dört bir yanında, gençlerimizi toplumumuza bilinçli ve yararlı bireyler olarak kazandırmaya çalışan Tirebolulu akademisyenler bir araya gelecek ve Tirebolu’nun geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaşacak. Tirebolulu Akademisyenler toplantısı İstanbul Altunizade’de bulunan Mercure Otel’de 29 Ocak Pazar günü saat 10.30’da gerçekleşecek.

TİRDEF Genel Başkanı Haldun Domaç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Eğitim ve öğretim alanında görev yapan çok sayıda akademisyeni ülkemize kazandıran şirin ilçemiz Tirebolu’nun değerli akademisyenlerini bir araya getiriyoruz. Amacımız hem onların tanışması, hem de Tirebolu üzerine görüşlerini bizlerle paylaşması, TİRDEF olarak yıllardır Kültür ve Sanat Günleri organizasyonu yaparak, bir ilçenin böylesi organizasyonları istikrarlı bir şekilde sürdürebileceğini kanıtladık. Şimdi ise bir ilke daha imza atıyor ve örnek bir organizasyonla akademisyenlerimizi bir araya getiriyoruz” dedi.

İstanbul’da gerçekleşecek organizasyona ilçemizde bulunan Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı ile yine ilçemizde bulunan Mehmet Bayrak Meslek Yüksek Okulu Müdürünü de davet ediyoruz.

Tirebolu Kaymakamı ve Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak’ın da davetli olduğu “Tirebolu Geleceğiniz Arıyor” başlıklı toplantımızın Tirebolu’nun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir kilometre taşı olacaktır.

