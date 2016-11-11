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TIR’ın çarptığı genç öldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki genç, TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


11 Kasım 2016 22:54

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük çevre yolu Eskişehir-Bursa istikameti Köfteci Yusuf tesisleri karşısında meydana geldi. Mustafa K. (53) idaresindeki 42 DKL 48 plakalı TIR, çevre yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Oktay Alkan (17) isimli gence çarptı. Oktay Alkan çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Alkan’ın cesedi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç Alkan’ın cesedinin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. TIR sürücüsü Mustafa K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

İsmet Cep

Etiketler: bilecik, TIR’ın çarptığı genç


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