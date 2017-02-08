Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen öldü

Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen öldü

08 Şubat 2017 23:28
Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen öldü - Tıkla İzle

Edinilen bililere göre, E-87 karayolunda Burhaniye ilçesinden Edremit ilçesi istikametine giden Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Edebiyat Öğretmeni Edib İslamoğlu (44) yönetimindeki 32 UC 068 plakalı motosiklete Bostancı köyü içinde plakası belirlenemeyen bir tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen İslamoğlu tırın altında kalırken, motosiklet ise metrelerce sürüklendi. Öğretmen hayatını kaybederken, tır sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı. Jandarma ve polis ekipleri kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Saraybosna doğumlu iki çocuk babası Edib İslamoğlu'nun vefatı eğitim camiasında ve Burhaniye ilçesinde üzüntüyle karşılandı. 

Bekir Terzioğlu - Emrah Elmas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!