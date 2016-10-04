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TIR’ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde TIR’ın çarptığı yaya hayatını kaybetti.


04 Ekim 2016 09:55

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolları tarafından çalışma yapıldığı için tek şeritten verilen yolda seyir halinde olan Hacı Mehmet G. yönetimindeki 55 EJ 606 plakalı TIR, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Galip Özcan’a (66) çarptı. Kazada ağır yaralanan Özcan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TIR sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


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