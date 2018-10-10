Tırın patlayan körüğü tamircinin yüzünü parçaladı

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fren körüğü arızalanan 06 DS 0275 plakalı tırın sahibi, aracını 1182. Sokak'taki bir tamirciye çekti. Tamircide usta olarak çalışan Irak uyruklu Akıl Adnan Mahmood (28), arızanın giderilmesi için tırın altında çalışmaya başladı. Mahmood'un çalıştığı sırada fren körüğü bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir sesle patladı. Patlamayla birlikte yerinden fırlayan körükteki yay, Mahmood'un yüzüne çarptı. Feci iş kazasında yüzünden yaralanan Mahmood'un bazı dişleri kırıldı.

Patlama sesiyle iş yerlerinden dışarıya çıkan işçiler, kanlar içinde yerde yatan Mahmood'u görünce 112 Acil Servis'i aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Mahmood, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir esnaf, "Bir patlama oldu, dışarıya çıktık, çocuğun yüzünde kan gördük. Herhalde çalışırken yay patlamış. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Dişleri kırılmıştı" diye konuştu.

Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın