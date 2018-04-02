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Tırın sıkıştırdığı kamyonet takla attı: 6 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, tırın sıkıştırdığı ileri sürülen kamyonet takla attı. Takla atıp şarampole yuvarlanan kamyonette bulunan 6 kişiden 2’si ağır yaralandı.

Tırın sıkıştırdığı kamyonet takla attı: 6 yaralı

02 Nisan 2018 16:03

Cizre Nusaybin karayolunun 35. kilometresinde bulunan Ortaköy mevkiinde tır aracının sıkıştırdığı ileri sürülen kamyonetin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Mardin’in Nusaybin ilçesi istikametinden Şırnak’ın Cizre ilçesine gelmekte olan Abdullah Gözhan 73 EC 456 plakalı kamyonet, iddiaya göre sol şeritte ilerlerken sağ şeritte ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen tırın sıkıştırması sonucu yolda takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Abdullah Gözhan ile birlikte 6 kişi yaralandı. Adana’dan Cizre'ye dönmekte olan bir sağlık ekibinin kazayı görmesi ile birlikte 112’den yardım istendi. Olayın bildirilmesi ile birlikte kaza mahalline çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi Cizre, Silopi ve İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cizre ve İdil Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumları ağır olan yaralılardan 6 yaşındaki Zeynep Gözhan Batman’a, annesi Kubar Gözhan ise ambulansla Diyarbakır’a sevk edildi.

Plakasını alamadıkları bir tırın kendilerini sıkıştırdığını söyleyen Abdullah Gözhan, "Sol şeritten giderken, sağ şeritteki tır bizi sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Abidin Yel

 

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